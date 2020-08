Scuola. Marin: fallimento riapertura segnerà la fine del Governo Conte

(DIRE) Roma, 23 Ago. – “Il 14 Settembre è dietro l’angolo e ad oggi il caos continua a regnare sovrano. Studenti, famiglie, insegnanti, personale scolastico aspettano ancora linee chiare che temo ormai non arriveranno più. Tutto verrà lasciato alla buona volontà e alla responsabilità di chi nelle scuole lavora e delle famiglie. Perchè ormai è chiaro che il governo delle quattro sinistre ha scaricato tutte le responsabilità. Un governo che su un tema cosi’ importante come la riapertura della scuola decide di non decidere. L’esatto contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Il Governo doveva dare sicurezze e certezze. Se non lo ha fatto è perchè evidentemente proprio non aveva la più pallida idea di cosa si doveva dare. Una prova di inadeguatezza e di incompetenza che è sotto gli occhi di tutti. Tanto più perchè riguarda la salute e la formazione dei nostri figli. Anche per questo il fallimento della riapertura delle scuole sara’ così eclatante che segnerà la fine del governo Conte”. Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. (Vid/ Dire) 19:38 23-08-20