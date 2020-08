Trieste. Arrestato romeno ricercato per reati predatori

Fatti commessi nel Milanese

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno nato nel 2000. Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano, la cui sentenza era diventata definitiva lo scorso Gennaio. E’ stato identificato da personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina a bordo di un’autovettura diretta in Slovenia e controllata nei pressi di San Giovanni di Duino. Deve scontare una pena di 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa per reati predatori commessi nel Milanese risalenti al 2014. Dopo le formalità di rito, il romeno è stato accompagnato presso la Casa circondariale minorale di Treviso.