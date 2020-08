Scuola. Meloni: Incertezze intollerabili, Governo di incompetenti

(DIRE) Roma, 30 Agosto – “Intollerabile che a pochi giorni dalla riapertura delle scuole le famiglie ancora non abbiano certezze, che sull’autonomia scolastica vengano scaricate le incapacità del Governo e che il ministro Azzolina non abbia trovato nulla di meglio da fare che spendere centinaia di milioni di euro per inutili banchi a rotelle: è la conseguenza di avere un Governo di incompetenti nella gestione della scuola”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine di una iniziativa elettorale per le regionali in Puglia a Brindisi. (Tar/ Dire) 18:56 30-08-20