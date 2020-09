Nel pomeriggio dell’8 Settembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura. La squadra 1A della sede centrale è giunta sul posto con un APS e Pick-up con modulo antincendio ed ha estinto le fiamme che avvolgevano la vettura. Prima di rientrare in sede, gli operatori VVF hanno messo in sicurezza e bonificato l’area circostante.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67384