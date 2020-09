Roma. Incidente in monopattino su via Prenestina, grave un 23enne

(DIRE) Roma, 8 Set. – Incidente con monopattino alle 7.30 circa in via Prenestina a Roma. Nel sinistro e’ rimasto coinvolto un ragazzo di 23 anni di nazionalita’ bengalese, che era alla guida del mezzo a due ruote. Il giovane e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Il mezzo e’ stato posto sotto sequestro. Gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia locale stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare anche l’eventuale coinvolgimento di altro veicolo. (Ago/ Dire) 17:27 08-09-20