Messina, auto in fiamme a Milazzo

Poco prima dell’alba, i Vigili del fuoco del Distaccamento locale sono intervenuti a Milazzo, in via Pietro Gitto, per un grosso incendio che ha coinvolto 5 autovetture. Le fiamme hanno danneggiata anche la facciata della palazzina vicina. La squadra VF è intervenuta con APS (Autopompa Serbatoio) e Pick-Up con modulo antincendio, riuscendo a spegnere totalmente le fiamme, mettere in sicurezza e a bonificare tutta la zona circostante. Sono ora in corso le indagini per definire l’origine del rogo. Sul posto anche personale dell’Arma dei Carabinieri. (can)

