Milano, rapina impropria in via Rosselli: la Polizia arresta un 24enne

Questa mattina, intorno alle ore 3 in via fratelli Rosselli, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 anni. A seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura, da parte di un vicino che aveva sentito il rumore come di una vetrina infranta, giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che l’uomo avesse infranto la parte inferiore in vetro della porta d’ingresso di un bar, per poi introdurvisi e rubare sei pacchetti di gomme da masticare e la somma contante di 16 euro dalla cassa. Il 24enne alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, e una volta fermato ha sferrato diversi pugni all’indirizzo dei poliziotti generando una colluttazione con gli stessi. Gli agenti sono riusciti infine a bloccare l’uomo e ad arrestarlo per il reato di rapina impropria.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f6734a56ba31663147488