Comunali. Reggio Calabria, Minicuci: E’ stata scelta la continuità

(DIRE) Reggio Calabria, 5 Ott. – “La citta’ ha scelto la continuita’, un dato che mi sorprende perche’ la citta’ e’ in ginocchio. Pero’ faccio i rallegramenti al sindaco uscente, sperando che il secondo tempo sia migliore del primo, perche’ la citta’ lo merita”. Cosi’ il candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra Antonino Minicuci commenta l’esito del turno di ballottaggio che ha registrato la vittoria del candidato di centrosinistra Giuseppe Falcomata’. “C’e’ delusione da parte mia, da parte nostra – ha aggiunto – c’e’ amarezza perche’ non siamo riusciti nel poco tempo a disposizione di far passare la nostra proposta”. “Avevo gia’ detto nel comizio finale che non avrei avuto il voto dei poteri forti, delle lobby politico economiche e anche degli ndranghetisti. Sono convinto di non essermi sbagliato – ha concluso Minicuci – poi analizzeremo questo dato”. (Mav/Dire) 19:14 05-10-20