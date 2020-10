Rosanna Nisticò, nominata Commissario straordinario di Governo, presiederà il Comitato di indirizzo della Zona economica speciale (ZES) della Regione Calabria

Il Consiglio dei Ministri riunitosi lunedì 5 ottobre 2020 (Seduta n. 65), sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe Conte, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo Fraccaro, ha – tra l’altro – deliberato: – su proposta del Presidente Prof. Giuseppe Conte, vista l’indicazione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Dott. Giuseppe Provenzano, la nomina della Prof.ssa Rosanna Nisticò a Commissario straordinario di governo per presiedere il Comitato di indirizzo della Zona economica speciale (ZES) della Regione Calabria (*), a norma dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo I

Gli Organi del Governo

Art. 11

Commissari straordinari del Governo

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell’incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. sull’attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.

(*) https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento12/subsite/zes/

La Prof.ssa Rosanna Nisticò è nata a Catanzaro il 4 ottobre 1964 ed è docente universitario di Economia Applicata, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania” dell’Università della Calabria.

Rosanna Nisticò ha due figli ed è coniugata con il Prof. Domenico Cersosimo, originario di Laino Borgo (CS), anche lui docente ordinario di Economia Applicata alla Facoltà di Scienze Politiche dell’UNICAL.

D.C.