DL Agosto. FI: Non parteciperemo a farsa abbandoniamo commissione

(DIRE) Roma, 7 Ott. – “I ritardi e la litigiosita’ della maggioranza continuano a minare il regolare andamento dei lavori parlamentari. I tempi ristretti per l’esame del decreto Agosto e per la presentazione e la votazione dei relativi emendamenti in commissione Bilancio a Montecitorio sono semplicemente ridicoli e non consentono una valutazione sostanziale del provvedimento. E’ un testo arrivato gia’ blindato dal Senato che alla Camera resta che ‘ratificare’, essendo in scadenza tra meno una settimana. Forza Italia non partecipera’ a questa farsa e quindi abbandonera’ i lavori della V commissione”. Lo rendono noto i deputati di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera. (Vid/ Dire) 17:20 07-10-20