Coronavirus. Meloni: Governo risponda a sei domande semplici su dpcm

(DIRE) Roma, 13 Ott. – “Brevi domande che mi vengono leggendo alcune disposizioni dell’ultimo decreto Covid: perche’ un locale dovrebbe chiudere alle 24 se rispetta tutte le misure per prevenire il contagio stabilite dal Governo? Anche i centri sociali dovranno chiudere alle 24 o potranno continuare violare le regole come fatto finora, perche’ non pagano le tasse e sono amici del Governo? Perche’ possono entrare fino a 200 persone in un teatro ma ai ricevimenti se ne possono invitare massimo 30? La capienza non dovrebbe dipendere dallo spazio che si ha a disposizione? Il divieto di assembramento vale anche per i clandestini che arrivano a centinaia stipati su un barcone, e quindi dobbiamo fermare gli sbarchi, o in quel caso le regole non valgono perche’ non vogliamo rischiare di far perdere fatturato agli scafisti? A quale velocita’ km/h l’attivita’ motoria diventa attivita’ sportiva? E chi la stabilisce? Nel Dpcm dello scorso 4 marzo, in pieno lockdown, Conte raccomandava di “usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate”, mentre oggi impone di portarla sempre e comunque. Diceva falsita’ allora o le dice ora? Domande semplici che, temo, non troveranno risposte sensate. Dopo nove mesi di poteri speciali e copiose task force, i grillopiddini ancora brancolano nel buio. Soluzioni ridicole pensate per devastare interi settori della nostra economia senza risolvere alcun problema. La misura e’ veramente colma”. È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 12:59 13-10-20