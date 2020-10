(DIRE) Roma, 21 Ott. – Il Governo in queste ore sta continuando a lavorare in stretto contatto con le Regioni e le Autonomie locali per coordinare l’adozione di misure specifiche legate ad aree territoriali dove si riscontrano maggiori criticita’. Cosi’ Fonti di Palazzo Chigi. (Rai/ Dire) 11:54 21-10-20