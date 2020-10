Covid. Catanzaro, resta chiuso Istituto Casalinuovo Sud

Prorogato il termine fino al 3 Novembre

(DIRE) Reggio Calabria, 29 Ott. – Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha disposto la proroga della chiusura dell’Istituto comprensivo Casalinuovo Catanzaro Sud, plessi di Via Stretto Antico e Via Forni, da domani venerdi’ 30 fino ottobre a martedi’ 3 novembre compreso. Il provvedimento si e’ reso necessario a seguito della comunicazione con cui il dipartimento Tutela della salute dell’Asp di Catanzaro ha consigliato di prolungare la chiusura delle scuole “a causa del protrarsi della tempistica per l’effettuazione dei test molecolari per la ricerca del covid-19”. I plessi erano stati gia’ oggetto di precedente ordinanza al fine di consentire la sanificazione dei locali e le operazioni di tracciamento a seguito di alcuni casi accertati di positivita’ al Covid. Conseguentemente, e’ stata disposta anche la prosecuzione della didattica a distanza (Dad), al fine di garantire la continuita’ scolastica in modo strutturato e organizzato. (Com/Mav/Dire) 16:30 29-10-20