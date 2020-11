A seguito del nuovo Dpcm del 4 Novembre 2020 torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti Si tratta di quello emesso dal Ministero dell’Interno a Ottobre e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo. Tale modulo è necessario anche per entrare e uscire nelle regioni in zona rossa per «comprovate esigenze lavorative», per «motivi di salute» e per «altri motivi ammessi dalle vigenti normative».

Clicca e Scarica l’autodichiarazione