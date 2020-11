Ladispoli (Rm). Ricercato ed arrestato su mandato europeo

Comando Provinciale di Roma – Ladispoli (Rm) , 13/11/2020 18:24

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 36enne bulgaro, pregiudicato residente a Ladispoli, in esecuzione di Mandato Europeo per un efferato delitto commesso in Bulgaria nel Gennaio 2020. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli, su attivazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale, ha consentito di individuare e rintracciare il cittadino bulgaro in quel centro. Le indagini avevano infatti fatto emergere nei suoi confronti gravi indizi in ordine al reato contestatogli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.