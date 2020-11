Autostrade. Lega: Di Maio vuole togliere le concessioni ai Benetton da 821 giorni

Grimoldi: Ma rilancia l’ultimatum evergreen su revoca

(DIRE) Roma, 15 Nov. – “Per coprire tutti i fallimenti politici del Movimento Cinque Stelle il ministro Di Maio rilancia per l’ennesima volta l’ultimatum evergreen sulla revoca della concessione autostradale ai Benetton: gli ricordiamo che ieri erano esattamente 27 mesi dal crollo del ponte Morandi, ovvero circa 820 giorni. Se un ministro vuol fare una revoca ad una concessione in 820 giorni la fa, non continua solo ad annunciarla, senza farla mai poi perchè non sa nemmeno cosa prevedono a riguardo leggi, procedure, contratti, penali… Certo uno che fa il ministro queste cose dovrebbe saperle… Via la licenza ministeriale a Di Maio e ai Cinque Stelle”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega. (Com/Ran/Dire) 18:08 15-11-20