Meteo, “Calma Apparente”: mite bel tempo e lievi piogge occasionali

12:35 – L’Italia ha superato la perturbazione degli scorsi giorni per un attuale “calma apparente”, scrive il Meteo, che preannuncia un Week End burrascoso. Le regioni meridionali avranno, nella giornata di oggi, qualche lieve lascito di piogge occasionali, poi il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche lieve nube di passaggio. Il Nord e il Centro Italia avranno una giornata di occasionale bel tempo. Le temperature resteranno comunque miti su tutta la penisola. Dopo un’altra mite giornata autunnale con qualche nebbia al Centro, al Nord e in alta quota, il pomeriggio di domani, Giovedì 18 Novembre 2020, mostrerà dei miti cambiamenti climatici, per via di un vortice di bassa pressione molto freddo, quasi gelido, che preannuncia un Week End incerto con temperature a tratti rigide.

SM