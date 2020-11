Maltempo. Allagamenti nel catanese, a Giarre giù ballatoio, 21 evacuati

Vigili del Fuoco impegnati a soccorrere i numerosi automobilisti

(DIRE) Palermo, 28 Nov. – Il maltempo che ha colpito la provincia di Catania ha impegnato per tutta la giornata i vigili del fuoco del Comando provinciale: una trentina gli interventi di soccorso a Catania e nei paesi etnei, con allagamenti, auto in panne e alberi caduti. Colpita anche Giarre, dove sei famiglie hanno dovuto evacuare una palazzina di tre piani per il crollo di un ballatoio e i conseguenti danni alle strutture portanti dell’immobile: sono 21 le persone rimase senza un tetto. Vigili del fuoco intervenuti anche a Viagrande, dove alcune auto erano rimaste impantanate con persone all’interno. (Sac/ Dire) 20:10 28-11-20