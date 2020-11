Gorizia. Tentano di introdurre cuccioli di cane privi di documentazione sanitaria. Sanzionati 2 moldavi

Nella mattinata del 28 Novembre scorso, durante uno specifico servizio di prevenzione e repressione dei reati nelle aree di servizio autostradali, la Polizia di Stato di Gorizia ha rintracciato nell’area di servizio “Duino nord” tre cuccioli di “Amstaff”. Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Gorizia, nel parcheggio dell’area di servizio, ha udito dei guaiti provenire dal bagagliaio di un’autovettura con targa francese. Durante il controllo documentale degli occupanti, quattro cittadini moldavi, sono stati intravisti tra le valigie, posizionati in un contenitore, tre cuccioli di cane di razza American Staffordshire Terrier. Il conducente ed un passeggero, dichiaratisi proprietari dei cuccioli, hanno esibito passaporti moldavi ma nessuna documentazione sanitaria. Il successivo intervento del servizio veterinario dell’A.S.U.G.I. ha confermato la mancanza di idonea certificazione sanitaria per l’ingresso nel territorio nazionale e ai due sedicenti proprietari sono state, pertanto, contestate sanzioni amministrative per circa 1000 euro. L’adozione dei doverosi provvedimenti sanitari, che sarebbero costati ulteriori esborsi, ha spinto i due proprietari degli animali a rinunciare agli stessi. I cuccioli sono stati perciò accolti presso il Polo Zooantropologico di Sgonico (Ts) per un periodo di osservazione sanitaria e per il successivo affido. (foto archivio)

