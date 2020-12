Covid. Percentuale contagi-tamponi all’11,32% , in lieve aumento, calo terapie intensive, 814 morti

Ancora in calo le terapie intensive

(DIRE) Roma, 4 Dic. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 24.099, sulla base di 212.714 tamponi, 814 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 58.852. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 23.225, su 226.729 tamponi, mentre le vittime erano state 993. Sono 3.597 le terapie intensive per covid-19 in Italia, 30 in meno rispetto a ieri. Ammontano invece a 31.200 i ricoverati con sintomi, 572 in meno in 24 ore. Infine, risale leggermente la percentuale tra tamponi e positivi che si attesta all’11,32, ieri era al 10,24%. (Uct/ Dire) 18:03 04-12-20