Torino: Topo d’appartamento arrestato dagli agenti del Commissariato Centro

Trovato sul balcone di un alloggio

Giovedì sera, un conoscente contatta l’inquilina di un stabile di via Moncrivello riferendogli che su uno ei balconi del palazzo c’è un uomo che sta tentando di accedere nell’alloggio. Dal proprio balcone, la donna sente dei passi e dei colpi e appura la presenza dell’intruso su uno dei balconi sottostanti, motivo per il quale chiama la Polizia. Sul posto, gli agenti del Commissariato Cento trovano l’uomo all’interno del balcone del piano rialzato che tenta di accedere all’interno dell’abitazione. Alla vista degli agenti, il reo, un ventenne cittadino romeno, con precedenti di polizia a carico, cerca di allontanarsi ma il tentativo resta vano e gli agenti lo arrestano per tentato furto. Il cittadino straniero è stato anche sanzionato amministrativamente, in relazione alle norme anti Covid-19, poiché trovato a circolare senza giustificato motivo.