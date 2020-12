Manovra. Smog, accordo maggioranza, bonus anche per auto a benzina euro 6

Con rottamazione, per primo semestre, elettrici e ibridi per tutto il 2021

(DIRE) Roma 16 Dic. – “La maggioranza parlamentare in commissione Attivita’ Produttive alla Camera dei Deputati ha chiuso stamani l’accordo sul settore automotive, che verra’ recepito in un emendamento alla Manovra, ora all’esame della commissione Bilancio della Camera”. L’accordo prevede “il rifinanziamento dell’extra-bonus per gli acquisti di veicoli e elettrici ed ibridi per tutto il 2021 e un nuovo incentivo all’acquisto di veicoli a motorizzazione termica tipo euro sei, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianita’, per il primo semestre 2021”. Scelta decisa “per fronteggiare la gravissima crisi del settore” automotive “in conseguenza della pandemia”. Cosi’ una nota congiunta a firma di Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente, Debora Serracchiani, presidente della commissione Lavoro, Fabio Melilli, presidente della commissione Bilancio, e Martina Nardi, presidente della commissione Attivita’ produttive, tutte alla Camera. L’accordo di maggioranza della commissione, conclude la nota, “e’ stato trasmesso ai capigruppo d’Aula e al Governo”. (Com/Ran/Dire) 11:45 16-12-20