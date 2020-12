Reggio Calabria, Space Party: arriva la casa di Babbo Natale

La Soc. Coop. Soc. PolisA.r.t.s. e l’ASD Space Party & Sport anche quest’ anno, per il quarto anno consecutivo, hanno realizzato “La Casa di Babbo Natale”, un luogo magico dove i bambini e le loro famiglie possono vivere e respirare un po’ dell’atmosfera gioiosa e spensierata del Natale. La Casa di Babbo Natale si trova presso la Ludoteca- Sala feste “Space Party” sita in via Caserma traversa privata 3 (dietro Consiglio Regionale, a sinistra della scuola G.Marconi). All’interno della casa troverete: l’ufficio postale, lo studio, la camera da letto, la cucina, la sala da pranzo, il salotto, la stanza dei giochi ed il giardino. Tantissime saranno le attività svolte: laboratori creativi, giochi tradizionali, area baby per i più piccoli ecc. In più dal 19 al 24 dicembre ci sarà la possibilità di fare la fotoricordo e lo shooting fotografico con Babbo Natale. La casa sarà aperta tutti i giorni, fino al 24 Dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 20:30 e il sabato e la domenica dalle 16:00 alle 20.30. Gli ingressi saranno scaglionati (ore 16:00, 17:30,19:00) e consentiti solo, previa prenotazione telefonica, ad un numero limitato di persone nel massimo rispetto delle norme anti-covid. La casa di Babbo Natale è anche simbolo di solidarietà e di aiuto verso i più bisognosi pertanto quest’anno si è deciso di sostenere l’iniziativa “corredino sospeso” nata da un gruppo di mamme reggine che hanno deciso di prendersi cura dei bambini meno fortunati. Sarà possibile quindi presso la struttura di Space Party donare giochi, biancheria, vestiti, oggetti di puericultura nuovi o in buono stato ed igienizzati.