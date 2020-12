Aumento biglietti treno sotto l’albero. Federconsumatori Calabria: dopo nostra denuncia dell’anno scorso, anche nel 2020 prezzi più alti

Fino al +224% rispetto al biglietto ordinario

È di ieri la notizia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (Trenitalia e NTV) in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. L’Antitrust specifica in una nota che “entro tre giorni Trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili e i criteri con cui vengono determinati i prezzi”. Un intervento più che mai necessario: l’anno scorso, infatti, abbiamo segnalato come nel periodo delle festività natalizie i biglietti di alcune tratte avessero registrato un aumento anche del +144%!

Le tratte maggiormente penalizzate sono quelle verso il Sud

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha infatti monitorato alcune tratte, raffrontandone i costi sia con quelli rilevati lo scorso anno per i viaggi sotto le festività, sia con i costi applicati al di fuori del periodo festivo. Purtroppo il confronto è risultato più complesso, quest’anno, a causa della riduzione delle corse e della mancanza di disponibilità dei posti su molte tratte, fattori che indubbiamente hanno influito anche sulle politiche delle tariffe. Il raffronto con i costi applicati al di fuori del periodo delle feste di fine anno conferma gli aumenti esponenziali registrati lo scorso anno, per cui l’Antitrust ha appunto deciso di intervenire: gli aumenti si attestano mediamente a quota +97% rispetto al costo “ordinario”, con picchi del +224% per la tratta Roma-Catania (non AV) e +176% per Roma-Reggio Calabria (non AV). Anche confrontando i costi aumentati di quest’anno con quelli “gonfiati” del periodo delle festività 2019-2020 emergono rincari importanti, si intravedono alcuni ribassi solo nei costi del ritorno. A crescere maggiormente è soprattutto il viaggio di andata, che aumenta mediamente del +24% rispetto alle tariffe rilevate lo scorso anno a dicembre. Di seguito nel dettaglio i costi dei viaggi nel periodo delle festività natalizie 2020 e 2019. Oltre che l’aumento dei costi, nel 2020, rispetto al prezzo dei biglietti al di fuori delle festività.

Mimma Iannello Presidente Federconsumatori Calabria:

“E’ una storia che si ripete. La tariffazione ferroviaria dovrebbe essere indipendente dalla variabile delle festività. Eppure, ogni anno assistiamo ad una sorta di terno al lotto a chi riesce ad accaparrarsi l’offerta più conveniente e nelle fasce orarie di maggiore richiesta. Per queste festività pesa indubbiamente l’incognita delle restrizioni degli spostamenti fra regioni a partire dal 21 dicembre. Non è casuale che mai come quest’anno è difficile trovare biglietti dal nord verso il sud sino al venti dicembre se non a prezzi esorbitanti ed in orari scomodi, ma è più facile trovare treni liberi tra il 23 ed 30 dicembre. Ad ogni modo, il costo dei biglietti continua a subire aumenti spropositati per costi sino € 302,90 per un Milano- Lamezia o un Bologna- Lamezia a € 277,00. Non è meglio per i voli, nonostante l’incertezza degli spostamenti e i minori arrivi nella regione, si registrano offerte di viaggio che variano dai € 472, 98 di un Milano-Lamezia, dai € 469,40 di un Torino-Lamezia ai 331,12 € di un Bologna-Lamezia in Alitalia per il 19 dicembre. Sono evidenti a tutti i danni subiti dal settore dei trasporti a seguito della pandemia ma sono anche noti le risorse assegnate per risarcire le perdite. E’ insostenibile che a pagare degli abusi dei diversi vettori di viaggio siano gli utenti del servizio. Fa bene l’Antitrust a indagare sulla correttezza degli aumenti segnalati da Federconsumatori.”

Tratte dal 13/12/2020 al 04/01/2021 costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno Roma – Bologna 67,95 € 2h23′ 59,95 € 2h23′ Alta velocità Roma – Reggio Calabria 116,50 € 5h40′ 99,00 € 5h48′ Alta velocità Roma – Reggio Calabria 63,20 € 7h42′ 42,90 € 7h34′ Intercity Torino – Bari 173,50 € 8h27′ 132,85 € 9h40′ Alta velocità Roma – Catania 129,75 € 9h07′ 86,85 € 9h35′ Alta velocità/Intercity Roma – Catania 83,25 € 10h06′ 44,90 € 9h53′ Intercity

Tratte dal 23/12/2019 al 07/01/2020 costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno Roma-Bologna € 62,00 2h 05′ € 26,90 2h 05′ Alta velocità Roma-Reggio Calabria € 112,00 6h 10′ € 86,00 5h 03′ Alta velocità Roma-Reggio Calabria € 78,00 6h 35′ € 78,00 6h 40′ intercity Torino – Bari € 161,00 9h 02′ € 161,00 8h 19′ Alta velocità Roma-Catania € 83,40 9h 37′ Nessuna soluzione trovata. Alta velocità/intercity Roma-Catania € 68,90 10h 11′ Nessuna soluzione trovata. intercity

Tratte Aumenti nel periodo delle festività 2020 rispetto al biglietto ordinario Roma – Bologna -4% Roma – Reggio Calabria 60% Roma – Reggio Calabria 176% Roma – Catania 78% Roma – Catania 224% Torino – Bari 47%

CALABRIA – Periodo esaminato settimana tra sabato 19 a sabato 26 dicembre 2020

Nota: nelle giornate del 19 e 20 quasi tutti i treni di orario centrale della giornata non sono prenotabili.