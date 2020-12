Covid. Casellati: a 10 mesi troppi ritardi, servono regole ferree ma certe

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi. Regole anche ferree, ma certe, perche’ e’ inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato. A 10 mesi dall’inizio della pandemia, troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneita’ nella riorganizzazione sanitaria”. Lo ha detto la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati nel corso dell’incontro con la Stampa parlamentare per gli auguri di Natale. (Uct/ Dire) 11:32 18-12-20