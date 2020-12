Covid, CdM impugna legge regionale della Valle d’Aosta

08.30 – Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge della Valle d’Aosta. Creata dalla Regione per consentire la riapertura sul territorio locale di attività al momento non attive o limitate in tutta Italia dal DPCM del 3 Dicembre scorso emesso dal Governo Conte bis. Secondo i giallo-rossi le disposizioni della Regione “eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute”, queste le motivazioni alla base del provvedimento d’impugnativa alla legge della Valle d’Aosta.

