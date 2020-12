Recovery. Conte: Per sanità 9 mld? Investimenti trasversali, si arriva a 15

(DIRE) Recovery, 23 Dic. – “Nella riunione fatta ieri con le forze di maggioranza abbiamo discusso degli stanziamenti che sono nella bozza del Recovery sulla Salute- ha aggiunto Conte- Si e’ detto che 9 miliardi sono pochi ma ho invitato tutti a considerare che quando facciamo questi calcoli, molti progetti sono trasversali. Quando parliamo dell’efficentamento degli edifici pubblici, su quello degli ospedali abbiamo altri 6 miliardi, quindi la digitalizzazione e sono altri miliardi per la sanita’, in tutto si arriva a circa 15. Sono disponibile a discutere se necessario rafforzare ulteriormente lo stanziamento per la sanita’”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenuto a Porta a Porta. (Uct/ Dire) 16:28 23-12-20