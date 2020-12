Covid. Fedriga: giornata storica e cambio passo nella lotta la virus

(DIRE) Roma, 27 Dic. – “Una giornata storica che ci auguriamo possa rappresentare l’avvio di un cambio di passo nella lotta al coronavirus nella nostra Regione”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dell’avvio della campagna di vaccinazione iniziata questa mattina alle 9 nella sede della Protezione civile di Palmanova. Le dosi che verranno somministrate nell’arco della giornata sono arrivate verso le 8 circa. A sottoporsi alla prima vaccinazione, intorno alle 9, è stata la dottoressa Ariella Breda, che lo scorso 28 Febbraio individuo’ il primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia.

“L’auspicio – ha detto Fedriga – è che successivamente a questa giornata si possa procedere quanto prima all’avvio della vera e propria campagna vaccinale nella nostra regione. Prima arriveranno tutte le dosi programmate dal piano commissariale per questa prima fase e prima riusciremo a coprire quella fascia di popolazione composta da operatori sanitari e sociosanitari a cui si aggiungono gli ospiti e gli operatori delle case di riposo del Friuli Venezia Giulia. Dal canto nostro, noi siamo già pronti; ci auguriamo che venga confermata la scadenza indicata da Roma che prevede l’invio delle prossime dosi entro i primi giorni di gennaio.

Il ministro della Salute Roberto Speranza – ha detto Fedriga – ci ha fatto sapere dei grandi passi in avanti compiuti dal vaccino messo a punto da Astra Zeneca. La notizia è importante perche’ questo tipo di farmaco non necessita della complessa catena del freddo esistente invece per quello di Pfizier e Moderna. L’augurio è che l’Agenzia europea e quella italiana del farmaco procedano velocemente all’approvazione di questo vaccino, perche’ ciò rappresenterebbe un cambio di passo nel processo di copertura della popolazione”. (Com/Tar/ Dire) 12:38 27-12-20