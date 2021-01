Nucleare. Ruffino (FI): Governo sia chiaro su individuazione siti

(DIRE) Roma, 8 Gen. – “Domani sarò al fianco dei sindaci piemontesi che scendono in piazza per chiedere ed esigere dal governo chiarezza e trasparenza sull’individuazione dei siti idonei ad accogliere il deposito definitivo per lo stoccaggio nazionale dei rifiuti radioattivi. Sulla questione ho presentato un’interpretazione urgente ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo per chiedere, anche alla luce della pandemia in atto, un tempo superiore ai 60 giorni previsti, per consentire un dibattito pubblico e la consultazione dei documenti, al fine di garantire tempi congrui alle amministrazioni interessate per poter valutare attentamente i dossier, la loro correttezza, e portare le proprie osservazioni”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino, che aggiunge: “È il caso di ricordare che nella regione Piemonte, la Cnapi individua ben 8 siti potenzialmente idonei, sei in provincia di Alessandria e due in provincia di Torino. Parliamo di una regione che da anni sta dando il contributo più elevato in termini di stoccaggio di scorie radioattive: oltre l’80 per cento di tutte quelle presenti sul territorio nazionale”. (Com/Pol/ Dire) 20:23 08-01-21