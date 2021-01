Torniamo a parlarlare di cime di rapa con questa ricetta molto gustosa:

Cimette saltate piccanti

Ingredienti per 4 persone:

– 600g di cimette di rapa

– 2 spicchi d’aglio

– 1 peperoncino

– 10cl di olio d’oliva

Iniziamo dalle cime di rapa, dobbiamo ricavare solo la parte più tenera: le cimette superiori. Esse, infatti, non richiedono lo sbollentamento in acqua, ma si possono cuocere direttamente in padella.

Puliamo per bene sotto l’acqua corrente, prendiamo una padella antiaderente, mettiamo all’interno l’olio, l’aglio e il peperoncino a fuoco medio facciamo insaporire per bene e poi aggiungiamo le cimette.

Saltiamo prima a fuoco vivace per qualche minuto e poi aggiungiamo un pò d’acqua, circa un bicchiere, e lasciamo cuocere a fuoco moderato fino a completamento cottura.

Aggiustiamo di sale e pepe e serviamo a tavola ben caldo.

Chef Piero Cantore