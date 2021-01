Genova. Ordina una pizza, poi minaccia il rider con un coltello e lo rapina. Arrestato

Ha richiesto la consegna di una pizza, ma era solo un pretesto per attirare la vittima e rapinarla. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando ad una pizzeria in zona Oregina, sulle alture del capoluogo ligure, è giunto l’ordine di una pizza da consegnare in una vicina strada, piuttosto isolata e di scarso transito. Sembrava una consegna come tante per il giovane fattorino, ignaro del fatto che, questa volta, ad attenderlo non c’era un normale cliente.

Quando il rider è arrivato a destinazione, infatti, un uomo, puntandogli all’addome un grosso coltello da cucina, gli ha sottratto il portafoglio, contenente alcune banconote, frutto degli incassi della serata. Il giovane porta pizze, terrorizzato dall’arma pericolosamente brandita, non ha potuto far altro che aderire alla richiesta del rapinatore, sperando solo di poter mettere fine a quell’incubo. I poliziotti della Squadra Mobile, appresa la notizia, hanno immediatamente avviato le indagini volte all’identificazione e al rintraccio del reo e, a seguito di un accurato lavoro di ricostruzione del delitto, sono riusciti a dare un volto al rapinatore. Si tratta di un italiano, A.C., 40enne, pregiudicato.

Gli elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di delineare un circostanziato quadro accusatorio a carico dell’indagato, necessario per l’emanazione della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato rintracciato nella propria abitazione, non distante dal luogo del delitto. Al termine degli atti di rito è stato associato alla Casa circondariale di Genova-Marassi.

