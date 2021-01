Covid. Ordinanza Musumeci, per ristorazione solo asporto o domicilio

Stop alla somministrazione di cibi e bevande in loco

(DIRE) Palermo, 15 Gennaio – Da Domenica in Sicilia saranno sospese le attività di ristorazione in loco di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Lo prevede l’ordinanza anti-Covid firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle 22, la ristorazione con asporto. Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali. L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 Gennaio. (Sac/Dire) 21:13 15-01-21