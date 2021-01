Covid. 16.310 Nuovi casi con 26mila tamponi, 475 decessi, meno 2 terapie intensive

Tasso positività sale da 5,9% A 6,2%

(DIRE) Roma, 16 Gen. – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 16.310 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 260.704 tamponi effettuati (tasso positivita’ 6.2%), di cui 214.333 processati con test antigenico rapido che hanno registrato 1.821 nuovi casi (0,84%). Ieri i nuovi contagi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi effettuati (5,9%), di cui 116.859 processati con test antigenico rapido (0,81%). Nelle ultime ventiquattro ore ci sono state in Italia 475 vittime per coronavirus. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Due meno di ieri quando erano i decessi erano stati 477. Cala di due unita’ nelle ultime ventiquattro ore il numero complessivo di pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia, da 2.522 a 2.520. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:16 16-01-21(Sor/ Dire) 17:25 16-01-21