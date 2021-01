Vibo Valentia. Denunciato uomo positivo al Covid: Era uscito da casa per comprare le medicine

Proseguono incessanti i controlli disposti dal Questore in questa provincia, volti a contenere i contagi da Covid-19. Ieri sera, gli Agenti della Volante, in via Matteotti hanno controllato un’autovettura condotta da un trentaduenne vibonese. Gli accertamenti sull’uomo, esperiti tramite la Centrale Operativa della Questura e confermati dall’Asp di Vibo Valentia, hanno consentito di appurare che si trattava di una persona posta in quarantena fino al 17 Gennaio perché positiva al Covid-19. L’uomo, che ha giustificato l’incauto atteggiamento asserendo di essersi allontanato da casa per andare a comprare delle medicine, è stato denunciato per la violazione dell’obbligo della quarantena domiciliare a cui si trovava sottoposto.