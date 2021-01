Governo. Domani Conte in Senato alle 9.30, esito voto fiducia in serata

(DIRE) Roma, 18 Gen. – Fiducia al Governo, domani la parte seconda al Senato. Il timing previsto, a quanto si apprende, dovrebbe prevedere l’esito del voto sulla richiesta di fiducia da parte del premier non prima delle ore 20. L’intervento di Giuseppe Conte prendera’ il via alle 9.30 di domani mattina. Seguiranno piu’ o meno 5 ore di dibattito (intervallate dalle pause per la sanificazione dell’Aula) con circa due ore di dichiarazioni di voto nel tardo pomeriggio. Anche in base a quanto avvenuto alla Camera. L’esito del voto di fiducia a Palazzo Madama (al termine della ‘chiama’) quindi non dovrebbe avvenire prima delle 20. (Mar/ Dire) 19:12 18-01-21