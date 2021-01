Sanità. Rapporto AIFA farmaci 2021, autorizzati 72 nuovi medicinali

(DIRE) Roma, 21 Gen. – Per lo più antineoplastici e immunomodulatori destinati al trattamento di alcuni tipi di tumori solidi, sono i 72 nuovi farmaci che a livello europeo sono stati autorizzati nel 2020 secondo il rapporto di Aifa ‘Orizzonte farmaci’, una pubblicazione che rientra tra le attività di Horizon Scanning dell’agenzia, che consente di identificare e valutare precocemente nuovi medicinali e nuove indicazioni terapeutiche per farmaci già autorizzati e che possono ampliare le opzioni di trattamento a disposizione di medici e pazienti. Il 50% dei nuovi farmaci autorizzati e pubblicato nel nuovo rapporto dell’Aifa è rappresentato da farmaci per la terapia del cancro al polmone, della mammella e dell’ovaio, ma anche del sangue, per patologie come linfoma, leucemia e mieloma. Una parte più ristretta riguarda medicinali ad uso infettivo a livello sistemico, mentre una percentuale ancora inferiore è relativa ai farmaci dell’apparato gastrointestinale e del metabolismo e medicinali delle malattie del sangue. ‘Orizzonte farmaci’ è un rapporto annuale consultabile sul portale dell’agenzia e ha lo scopo di fornire informazioni sui nuovi medicinali e sulle terapie più promettenti che nel 2020 sono stati autorizzati all’uso, ricevendo un parere positivo dall’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e che quindi possono essere utilizzati nell’anno in corso, in attesa di successivi pareri favorevoli.

All’interno del rapporto, ci sono poi diverse informazioni sui medicinali orfani che hanno ricevuto un parere positivo da parte di Ema, tre sono per le terapie avanzate, ovvero terapie geniche: Zolgensma per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale, Tecartus per il trattamento del linfoma a cellule manetllari e Libmeldy per il trattamento della leucodistrofia metacromatica. Nel corso del 2021, l’EMA fornirà il suo parere anche su altri medicinali, 83 in tutto, per la maggior parte ancora antineoplastici, immunosoppressori e quelli per il sistema nervoso. Accanto a questi nuovi, ci sono ancora 29 medicinali orfani in corso di valutazione, di cui 6 per le terapie avanzate. (Org/ Dire) 14:54 21-01-21