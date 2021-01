Tari: Sarebbe dovuta diminuire ed invece è arrivata più salata? La segnalazione di un contribuente reggino

E’ di questa mattina la segnalazione di un contribuente reggino particolarmente confuso ed irritato dopo l’arrivo della seconda rata della TARI. Questa persona residente a Reggio Calabria, oltre ad aver lamentato più volte dei disservizi relativi alla raccolta dei rifiuti, oggi si sente “preso in giro”, e pone un quesito per avere una risposta chiara, trasparente veritiera. Si aspettava una bolletta TARI di importo più basso dell’anno precedente, in quanto aveva letto un articolo su un quotidiano on line locale che riportava un annuncio del Sindaco Giuseppe Falcomatà in cui tra le altre cose si scrive: “Nel dettaglio sono stati previsti 4,5 milioni di euro destinati a ridurre il saldo Tari per le partite Iva. E 2,5 milioni di euro destinati invece a ridurre il saldo Tari per famiglie e attività produttive“. In base a quanto letto il nostro concittadino si aspettava di pagare meno la TARI ed invece il saldo del 2020 è stato addirittura di 14 euro superiore a quello del 2019. Il signore in questione chiede: che cosa non ha funzionato? O che cosa non è stato spiegato bene in questa vicenda? Noi giriamo la domanda a Palazzo San Giorgio.

FR