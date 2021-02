Napoli, Scampia: arrestato spacciatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo. I poliziotti hanno rinvenuto, occultati in una borsa, un pezzo di hashish di circa 66 grammi, 8 buste di cellophane contenenti marijuana per un peso di 670 grammi circa, 1 bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e 2 cartucce calibro 9×21. U.L., 41enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso ingiustificato di munizioni.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Napoli/articolo/8846024e5bd41f75141130890