Covid19. Da ieri 13.908 nuovi casi su 305.619 tamponi, per un tasso di positivita’ del 4,55%, 316 decessi e -31 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 12 Feb. – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 13.908 nuovi casi di coronavirus a fronte di 305.619 tamponi effettuati. Il tasso di positivita’ e’ dunque del 4,55%. E’ quanto riporta il quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Ieri c’erano stati 15.146 nuovi casi su 292.533 tamponi, per un tasso di positivita’ del 5,17%. Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 316 decessi per coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore le terapie intensive per coronavirus in Italia sono calate di 31 unita’. Ora in tutto sono occupati 2.095 posti. (Sor/Dire) 17:59 12-02-21