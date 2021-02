Nuoro. Siniscolese aveva in casa 1,2 kg di marijuana

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile, con il concorso delle unità cinofile di Abbasanta, hanno tratto in arresto un quarantenne siniscolese, già gravato da diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, nel corso di mirati servizi predisposti dal Questore di Nuoro, per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno perquisito l’ abitazione del soggetto, rinvenendo 1,2 kilogrammi di infiorescenze del tipo Marijuana, nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento. Ultimate le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la detenzione domiciliare. In sede di convalida il Giudice, gli ha applicato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Nuoro/articolo/1294602d01a61a265240171314