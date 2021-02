USA, aereo perde motore dopo decollo che precipita in un cortile di una casa

Panico su un volo della della United Airlines

​Un Boeing 777 della compagnia della United Airlines, dopo il decollo ha perso oggi un pezzo gigantesco in metallo di un motore dopo l’esplosione che è precipitato in un cortile di una casa in Colorado: le persone che stavano nell’abitazione sono tutte salve. Le sue dimensioni corrispondono al motore PW4000 che alimenta il Boeing 777-200 della United Airlines. L’incidente ha colpito un’area a una ventina di chilometri da Denver, una zona abituata al rumore degli aerei, ma per il resto lontanissima dai ritmi della città. Vialetti ordinati e case con giardino, in gran parte abitate da una “middle class” piuttosto benestante, sono lo scenario sul quale si è abbattuta questa nuovo incidente. L’aria è satura di un odore acre. L’aereo è stato successivamente identificato come un Boeing 777-200 registrato N772UA, operante il volo United Airlines UA328 da Denver, Colorado, a Honolulu, Hawaii, sabato 20 febbraio. Ulteriori detriti del motore del Boeing 777 sono trovati sparsi sul campo in erba a Commons Park. Il motore ha continuato a funzionare normalmente e l’aereo è atterrato in sicurezza a Denver. Secondo quanto comunicato da United Airlines, i passeggeri e l’equipaggio non sono mai stati in pericolo. Di parere diverso Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” secondo cui guidare un aereo senza coperchio al motore non è una procedura usuale. Per valutare esattamente cosa è accaduto sarà necessario aspettare l’esito dei controlli, affidati all’Ufficio federale per le verifiche degli incidenti aerei e ai tecnici di United Airlines. Ecco il video: https://youtu.be/MaF6N4c-0yg

comunicato stampa – Giovanni D’Agata