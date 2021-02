Svizzera, un italiano travolto sui binari

Era salito illegalmente su un treno merci e voleva andare in Italia, è grave

Un 31enne italiano è stato trovato gravemente ferito lunedì mattina verso le 8:30 da alcuni passanti nei pressi dei binari a Flüelen, in Svizzera. La polizia ha chiarito le generalità dell’uomo, che verosimilmente si trovava clandestinamente a bordo di un treno merci partito dalla Germania sull’asse del San Gottardo. L’uomo, in condizioni critiche, era stato trasportato dalla Rega in un ospedale di un altro cantone, dove si trova tuttora. La polizia non ha ancora potuto interrogarlo e sta continuando a indagare sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Le forze dell’ordine urane, grazie alla collaborazione con autorità nazionali ed estere, sono riuscite a identificare il ferito, si legge in una nota divulgata oggi. Secondo la prima ricostruzione, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, il 31enne era intenzionato a viaggiare in direzione sud come passeggero illegale di un treno merci che circolava sull’asse del San Gottardo, proveniente dalla Germania.

CS “Sportello dei Diritti”