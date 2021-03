(DIRE) Roma, 8 Mar. – “Siamo al lavoro per difendere il made in Italy a partire dal riso: a questo proposito, il colpo di Stato in Birmania dovrebbe suggerire al governo italiano di ripristinare al piu’ presto i dazi sul riso birmano”. Lo chiede il leader della Lega Matteo Salvini. (Anb/ Dire) 11:32 08-03-21