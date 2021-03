Recovery. Carfagna: Estendere metodo PNRR a tutti i fondi disponibili

(DIRE) Roma, 16 Mar. – “Quel che servira’ – in termini di efficienza ed efficacia – sara’ estendere il ‘metodo PNRR’ a tutti i fondi disponibili. Ecco, io credo che in questo metodo, prima ancora che nella quantita’ delle risorse, si annidi la vera rivoluzione del PNRR e trovino realizzazione le condizioni di quella occasione irripetibile per il Mezzogiorno di cui tutti parliamo: garantire coerenza alla programmazione di tutte le risorse della coesione, come ci chiede l’Europa, innanzitutto applicando, finalmente, a tutte le risorse della coesione (Fondi Strutturali Europei ma anche risorse nazionali, quali il FSC) la rivoluzione metodologica che il PNRR ci impone”. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna in audizione nelle commissioni riunite Camera e Senato sull’esame del Pnrr. (Uct/ Dire) 12:11 16-03-21