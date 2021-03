“Anche nelle fabbriche e nelle campagne”

(DIRE) Napoli, 19 Mar. – “La priorita’ e’ vaccinare quante piu’ persone e’ possibile, anche nelle fabbriche e nelle campagne. Faremo come ha fatto Israele per vaccinare quante piu’ persone e’ possibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. (Nac/Dire) 15:51 19-03-21