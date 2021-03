Etna a causa ultima eruzione chiusa pista aeroporto di Catania

09.50 – Continua l’eruzione dell’Etna, che a causa della sua intensa a attività parossistica sta fornendo uno spettacolo naturale come pochi in questo periodo. Ma la concausa di questi effetti che oltre alle colate e fontane di lava prevede l’emissione di cenere ha fatto si che anche zone molto distanti dal vulcano siano ricoperte di polvere nera. Così anche l’aeroporto catanese di Fontana Rossa la cui pista non è stata risparmiata dai lapilli del vulcano. Sono tutt’ora in corso le operazioni di pulizia e bonifica necessarie per far ripartire l’attività dello scalo aeroportuale di Catania. La nube di cenere provocata dall’eruzione del cratere Nord-Est dell’Etna ha creato una nube alta circa 6 chilometri che in base ai venti porta la cenere anche nella vicina Calabria. (foto di repertorio)

