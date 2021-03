Un arresto al traforo del Monte Bianco (Ao)

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco nella giornata di ieri, verso le ore 20,45 al piazzale Sud del Traforo del Monte Bianco, in uscita dal Territorio Nazionale, nell’ambito attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera, ha arrestato il cittadino francese K.A. di anni 31 il quale, cercava di procurare clandestinamente l’ingresso in Francia di un cittadino marocchino 36enne privo di documenti. La posizione del cittadino marocchino è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura. L’ arrestato veniva messo a disposizione della Autorità Giudiziaria procedente la quale ha disposto il giudizio con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Aosta in data 29.03.2021. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/78460605f748ecf2345734571