Covid. Novelli: servono vaccini e aggiornamento protocolli cure domiciliari

(DIRE) Roma, 11 Apr. – “Oltre 400 no-vax protestano in piazza a Roma contro l’obbligo vaccinale, ma intanto, dalle regioni, arrivano notizie di migliaia di operatori socio-sanitari, una sparuta minoranza anche se numericamente significativa, finalmente pronti a vaccinarsi. Se l’obbligo vaccinale fosse stato introdotto già nel Dicembre scorso, nei nostri reparti si correrebbero meno rischi, ma finalmente – almeno su questo fronte – il risultato è stato raggiunto e tutta la campagna vaccinale, anche grazie al commissario Figliuolo sta cambiando marcia. Resta invece ancora tutta da chiarire la questione dei vigenti protocolli sulle cure domiciliari. Le linee guida vigenti prevedono la cosiddetta ‘vigile attesa’, con trattamenti sintomatici, mentre alcune recenti ricerche, come quella dell’Istituto Mario Negri, raccomanderebbero un approccio più operativo alla malattia. Per cercare di fare chiarezza e dirimere la questione, insieme ai colleghi di Forza Italia della commissione affari sociali ho depositato un’interrogazione urgente, che verrà discussa Mercoledì prossimo, per sapere se il Governo intende integrare le proprie linee guida”. Così Roberto Novelli, deputato di Forza Italia. (Vid/ Dire) 19:30 11-04-21