Vaccino. Stop a somministrazioni Astrazeneca per militari e forze ordine

(DIRE) Roma, 15 Apr. – Sospese da oggi le somministrazioni delle dosi vaccinali di Vaxzevria (AstraZeneca) per i militari e le forze dell’ordine, fino a nuova disposizione. È quanto si legge in una comunicazione interna del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI Difesa), venuta in possesso dell’agenzia Dire. Le dosi non attualmente utilizzate, prosegue la comunicazione, dovranno essere “conservate nel rispetto delle normative vigenti” ed utilizzate “esclusivamente per la somministrazione come seconda dose”. Si prosegue invece con la “prosecuzione delle attivita’ di somministrazione delle dosi vaccinali Pfizer e Moderna, limitatamente al personale sanitario e al personale a cui e’ stata gia’ inoculata la prima dose”, conclude la comunicazione. (Cds/Dire) 18:28 15-04-21