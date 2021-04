Governo. Meloni: elite di Sinistra si mobilita per Speranza ma il Popolo è stufo!

(DIRE) Roma, 18 Aprile – “L’elite di sinistra si mobilita e firma un appello in difesa del Ministro Speranza. Dimostriamo loro che il popolo, quello reale e che più ha pagato per questa gestione della pandemia, è stufo di continuare a subire inutili limitazioni delle libertà personali che nulla hanno a che fare col contrasto al Covid. Aiutateci firmando la nostra petizione in sostegno alla mozione di sfiducia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Uct/ Dire) 17:16 18-04-21